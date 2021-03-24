Hakan Çalhanoğlu 12. golünü kaydetti
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Hakan Çalhanoğlu 12. golünü kaydetti

24.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:10
Hakan Çalhanoğlu 12. golünü kaydetti

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Hollanda maçında attığı golle ay-yıldızlı forma ile 12. kez gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Hollanda maçında attığı golle ay-yıldızlı forma ile 12. kez gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz'ın ardından Hakan Çalhanoğlu da rakip fileleri havalandırdı. Maç içinde başarılı bir performans sergileyen Çalhanoğlu, 46. dakikada uzaktan şık bir gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu milli forma ile de gol sayısını 12'ye çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu Hollanda maçıyla 53. kez milli formayı giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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