Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Hakan Bilal Kutlualp zengin mi, serveti ne kadar?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Youtube'da Sports Digitale'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılması durumunda gelecek planını da dile getirdi. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir?

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş, iş dünyasında başarılı bir işadamı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerindendir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında etkin olmuştur. Fenerbahçe camiasında "Muz Kralı" olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde büyük rol oynamıştır.