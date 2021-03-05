'Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa ediyor' iddiası

Bloomberg, ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceğini iddia etti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın ay sonu görevi bırakacağı öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, izne ayrılan Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini söyledi.

HAKAN ATİLLA'NIN İZNE ÇIKTIĞI DOĞRULANDI

Kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

BORSA İSTANBUL'UN BAŞINA EKİM 2019'DA ATANMIŞTI

Atilla, Ekim 2019'da eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürü görevine atanmıştı. Atilla, Halkbank davası yüzünden ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakan Atilla, 24 Temmuz tarihinde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.