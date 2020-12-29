Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde

Sivassporlu Hakan Arslan'ın Beşiktaş maçının devre arasında hakem Arda Kardeşler'e pozisyonu telefondan gösterip kırmızı kart görmesi, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Fenerbahçe eski yöneticisi de yaşanan bu olaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sivassporlu Hakan Arslan, Beşiktaş maçında ilk yarının bitiş düdüğünün ardından kenardan aldığı cep telefonundan hakeme Beşiktaş'ın golü öncesinde topun olduğu yeri göstererek bir anda gündem olmuştu.

Avrupa basını da yaşanan bu olayı manşetlerine taşıdı. Fransız gazetesi L'Equipe, İngiliz Sky Football ve İspanyol Marca Gazetesi, Hakan'ın hakeme telefondan pozisyona göstermesine sayfalarında yer verdi.

"VAR SKANDALI"

Sky football, "Türkiye Ligi'nde VAR Skandalı" başlığıyla duyurduğu haberde topun çizgiyi geçmesine rağmen gol kararı verildiğini yazdı. Öte yandan VAR sistemi için verilen milyonlarca doların altı çizildi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN TEPKİ

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tartışmalara dahil oldu.

Mosturoğlu paylaşımda, "Biz de halı sahada futbol oynarken top taca, kornere çıktı mı tartışmalı pozisyonlarda racon kesme yöntemi ile karar veriyoruz. En iyi yöntemdir. VAR'a gerek yok. Zaten doğru düzgün kullanıldığı da yok" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın hakeme gösterdiği cep telefonunun yardımcı antrenör Bülent Albayrak'a ait olduğu öğrenildi.