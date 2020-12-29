Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde
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Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde

29.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:11

Sivassporlu Hakan Arslan'ın Beşiktaş maçının devre arasında hakem Arda Kardeşler'e pozisyonu telefondan gösterip kırmızı kart görmesi, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Fenerbahçe eski yöneticisi de yaşanan bu olaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sivassporlu Hakan Arslan, Beşiktaş maçında ilk yarının bitiş düdüğünün ardından kenardan aldığı cep telefonundan hakeme Beşiktaş'ın golü öncesinde topun olduğu yeri göstererek bir anda gündem olmuştu.

Avrupa basını da yaşanan bu olayı manşetlerine taşıdı. Fransız gazetesi L'Equipe, İngiliz Sky Football ve İspanyol Marca Gazetesi, Hakan'ın hakeme telefondan pozisyona göstermesine sayfalarında yer verdi.

Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde

"VAR SKANDALI"

Sky football, "Türkiye Ligi'nde VAR Skandalı" başlığıyla duyurduğu haberde topun çizgiyi geçmesine rağmen gol kararı verildiğini yazdı. Öte yandan VAR sistemi için verilen milyonlarca doların altı çizildi.

Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN TEPKİ

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tartışmalara dahil oldu.

Mosturoğlu paylaşımda, "Biz de halı sahada futbol oynarken top taca, kornere çıktı mı tartışmalı pozisyonlarda racon kesme yöntemi ile karar veriyoruz. En iyi yöntemdir. VAR'a gerek yok. Zaten doğru düzgün kullanıldığı da yok" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın hakeme gösterdiği cep telefonunun yardımcı antrenör Bülent Albayrak'a ait olduğu öğrenildi.

Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde
Haber Yorumları (9)
BEŞİKTAŞIN ÇOCUĞU METE KALKAVAN: ARTIK ARDA KARDEŞLERDE FIFA KOKARTI VERİLMELİDİR. EŞİKTAŞIN EVLADI ARDA KARDEŞLER DIŞLANMAMALIDIR
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ORHAN: Bu var sadece üç büyüklerin istediği şekil çalışıyor hakemler üç büyük kulubun istediği şekil düdük çalıyor en son örnek çıkmış topu gol veriyor korkudan
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HÜSEYİN: Bu hakemlerle Türk futbolu bir yere varmaz federasyon bu hakem işine acil çözüm bulmalıdır
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