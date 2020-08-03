Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevinden istifa etti Daha önce Galatasaray forması da giyen Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Romanya 1. Lig ekibi FC Viitorul Constanta'nın sahibi olan Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, kulüpteki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı. 55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün futbol akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.

"YENİ HOCA TAKIMI VE LİGİ BİLMELİ"

Hagi yaptığı açıklamada, "Başkan Popescu ile birlikte yeni bir teknik direktör arayacağız. Bu ismin oyuncuları, takımı ve ligi bilmesi gerekiyor" dedi.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.