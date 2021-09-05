Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım
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Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım

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Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Constanta, Florya'daki hazırlık maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Rumen efsane, yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Hagi, "Sen mi Alex mi?" sorusuna, "Ben kendimi saha içinde ispat ettim, tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" dedi.

Gheorghe Hagi, yeniden Florya'ya döndü ama bu kez çalıştırdığı takımla Galatasaray ile maç yapmak için. Hagi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hagi'den 'Sen mi Alex mi?' sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım

"CEVAP VERECEĞİM SORU DEĞİL"

Gheorghe Hagi, Alex ile kıyaslandığı soruya, "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" diye yanıt verdi.

Hagi'den 'Sen mi Alex mi?' sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım
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