Hadebe, Houston Dynamo'ya transfer oldu
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Hadebe, Houston Dynamo'ya transfer oldu

Hadebe, Houston Dynamo'ya transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'lu Teenage Hadebe, 1 buçuk milyon Euro bedelle Houston Dynamo klubüne transfer oldu.

Yeni Malatyaspor'lu Teenage Hadebe, 1 buçuk milyon Euro bedelle Houston Dynamo klubüne transfer oldu.

Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki Zimbabveli defans oyuncusu Teenage Hadebe, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giymişti. Hadebe, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Başarılı savunmacı 1 buçuk milyon Euro bonservis bedeliyle MLS ekiplerinden Houston Dynamo'ya transfer oldu. Yeni Malatyaspor transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu transfer paylaşımında,"Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe'nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Hadebe" ifadelerine yer verildi.

(Veysel Korkmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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