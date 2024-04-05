Zorlu Enerji (ZOREN) katılım endeksine uygun mu? ZOREN helal mi, caiz mi? Zorlu Enerji (ZOREN) haram mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ZOREN Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar ZOREN halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Zorlu Enerji (ZOREN) katılım endeksine uygun mu? ZOREN helal mi, caiz mi? Zorlu Enerji (ZOREN) haram mı?

ZOREN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

ZOREN, Toplam faizli kredilerin piyasa değeri veya aktife oranı %33'ün üzerindeki hisseler arasında yer almakta olduğu için ZOREN halka arz katılım endeksine uygun değildir. Bu nedenle islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

YENİ HALKA ARZLAR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hat-San, Adra, Reeder halka arzları katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır.