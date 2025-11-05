İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama
Hakemlere yönelik bahis soruşturmasında hakem Zorbay Küçük'ün adına açıldığı öne sürülen hesaplarda toplam 20 TL'lik "hoş geldin bonusu" ile oynanan iki kuponun kaybedildiği, hesaplarda kayıtlı telefon ve banka bilgilerinin ise Zorbay Küçük'e ait olmadığı belirlendiği öne sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak bu iddialara itibar edilmemesini, incelemenin devam ettiğini belirtti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Zorbay Küçük hakkındaki bahis iddialarının sosyal medyada dolaşan cevabi yazı örneklerine itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
- Hakem Zorbay Küçük adına açıldığı iddia edilen bahis hesaplarında, hesabın Küçük'ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığı, ancak kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin ona ait olmadığı belirtildi.
- Söz konusu hesapta herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, yalnızca 'hoş geldin bonusu' ile oyun oynandığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakemlere yönelik bahis soruşturmasındaincelemeleri devam etmekte olan hakemler için açıklama yaptı.
SAVCILIK: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz." denildi.
NE İDDİA EDİLMİŞTİ?
Hakem Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen bahis hesaplarında, söz konusu hesabın Zorbay Küçük'ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığı, kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin Küçük'e ait olmadığı, şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, yalnızca sisteme tanımlı "hoş geldin bonusu" ile oyun oynandığı iddia edilmişti.