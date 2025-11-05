Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama
Güncelleme:
Hakemlere yönelik bahis soruşturmasında hakem Zorbay Küçük'ün adına açıldığı öne sürülen hesaplarda toplam 20 TL'lik "hoş geldin bonusu" ile oynanan iki kuponun kaybedildiği, hesaplarda kayıtlı telefon ve banka bilgilerinin ise Zorbay Küçük'e ait olmadığı belirlendiği öne sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak bu iddialara itibar edilmemesini, incelemenin devam ettiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakemlere yönelik bahis soruşturmasındaincelemeleri devam etmekte olan hakemler için açıklama yaptı.

SAVCILIK: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz." denildi.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

Hakem Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen bahis hesaplarında, söz konusu hesabın Zorbay Küçük'ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığı, kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin Küçük'e ait olmadığı, şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, yalnızca sisteme tanımlı "hoş geldin bonusu" ile oyun oynandığı iddia edilmişti.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısamet:

demekki adamın adına fake hesap açmışlar .

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ya dümen yaaa oynamıştır ülke futbolu lekelenmesin dye falan filan diyolar oynamasa reklam olur mu bu kadar aklınız kesiyomu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Ben ne dedim Zorbay küçük hakkında kötü konuşmayın utanacaksınız dedim Zorbay küçük aslan gibi bir çocuk yasa dışı hiç bir işin içinde yer almaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBir SeS:

baktılar iş derine iniyor hemen R

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk Tolga Tuna:

Büyük ihtimalle oynamıştır bence görevden uzaklaştırmali

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
