İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakemlere yönelik bahis soruşturmasındaincelemeleri devam etmekte olan hakemler için açıklama yaptı.

SAVCILIK: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz." denildi.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

Hakem Zorbay Küçük adına açıldığı öne sürülen bahis hesaplarında, söz konusu hesabın Zorbay Küçük'ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığı, kayıtlı cep telefonu ve banka hesap bilgilerinin Küçük'e ait olmadığı, şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, yalnızca sisteme tanımlı "hoş geldin bonusu" ile oyun oynandığı iddia edilmişti.