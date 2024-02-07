Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Sorusu, Ziraat Türkiye kupası maçlarını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Bugün oynanacak olan maçlar arasında Sivasspor – Konyaspor karşılaşması yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası hangi kanalda? Ziraat Türkiye kupası maçları nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK Son 16 maçı, 07 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Sivasspor – Konyaspor maçı A Spor kanalı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. A Spor'u Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz. Maçın keyfini belirtilen kanaldan çıkarabilirsiniz. Buna göre Sivasspor ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK ve diğer maçlar A Spor kanalı üzerinden yayınlanacakl.