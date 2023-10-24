Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine 577 personel alınacak! Kurumdan yapılan açıklamada Ziraat Bankası'na 165 personel, Ziraat Katılım'a 412 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar arasında müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi bulunuyor. İşte, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı başvuru şartları!

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı başvuru şartları! Uzman yardımcısı, servis görevlisi kadroları açıldı

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alımı başvuru şartları! Kamu kuruluşu Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesine toplam 577 personel alınacak. Banka bünyesinde istihdam edilen personeller müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi olacak.

ZİRAAT BANKASI'NA 165 PERSONEL ALINACAK

15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek.

Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar, Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacak.

Başvurular 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT KATILIM 412 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Ziraat Katılım, 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağını duyurdu.

- Banka, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 150 Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Uzman Yardımcıları, Katılım Bankacılığı Okulu programını tamamladıktan sonra görevlerine başlayacak.

- Ziraat Katılım Bankası AŞ Teftiş Kurulu'nda görev almak üzere 12 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecektir.

- Yurt genelinde bulunan şubelerde görevlendirilmek üzere; 250 Servis Görevlisi istihdam edilecek. Servis Görevlisi unvanlı personel Banka ürünlerinin tanıtım, satış ve operasyon işlemlerini yürütecek.