Zeynep Erkunt öldü mü, neden öldü? Zeynep Erkunt kimdir?

Türk traktör sanayisi çok önemli bir ismini kaybetti. Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, vefat etti. Sanayi dünyasında gündem olan üzücü haber sonrası Zeynep Erkunt öldü mü, Zeynep Erkunt kimdir araştırıldı.

ZEYNEP ERKUNT ÖLDÜ MÜ?

Zeynep Erkunt'un vefat etti. Merhumenin cenazesi 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip defnedileceği açıklandı.

ZEYNEP ERKUNT KİMDİR?

Ankara doğumlu Zeynep ERKUNT ARMAĞAN ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

1982 – 2003 yillari arasinda Erkunt Dokum ve Makine Sanayii A.Ş.'de cesitli yonetim kademelerinde ve bolumlerde gorev yapmistir. 2003 yılında kurulan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer alan Erkunt-Armağan, 2006 – 2016 yiilari arasinda Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, 2014- 2019 yillari arasinda da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Türkiye'deki bu şirketlerin yanı sıra İngiltere'de kurulu ArmaTrac LTD .Şirketi'nin kurucusu ve başkanıdır.

Bu görevlerine ilave olarak, Erkunt-Armağan,

• OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,

• TOBB Makine Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı,

• TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyesi,

• TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesidir.

Fortune Dergisi tarafından yapılan araştırmada 6 yıl üst üste "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde yer alan Erkunt-Armağan, Dünyada traktör üreten ilk kadın sanayici unvanına sahiptir. Ayrıca Amerika'da düzenlenen, "Son 4 Yılda Dünya'da Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın Yönetici" araştırmasında, listeye Türkiye'den giren tek işkadını olan Erkunt-Armağan Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun CACCI Kadın Girişimci Konseyi'nin (CWEC) düzenlediği platformda, 30 ülkenin kadın girişimcileri arasında öne çıkarak Asya Pasifik Kadın Girişimci Ödülü'ne de layık görülmüştür.

Sosyal Sorumluluk çalışmaları ile de başarı ödüllerine layık görülen Erkunt-Armağan, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptırdığı ve Erkunt Traktör'ün adını taşıyan 12 ilköğretim okulu ile Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde babası Mümin Erkunt tarafından yaptırılan Erkunt Meslek Edindirme Merkezi'nin idamesini üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'nin ilk sanayicilerinden ve Ankara Sanayi Odası'nın kurucularından Mümin Erkunt'un kızıdır.

ZEYNEP ERKUNT NEDEN ÖLDÜ?

Zeynep Erkunt Armağan, 5 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Genç iş insanının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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