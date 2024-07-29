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Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş hangi takımda? Zehra Güneş şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Zehra Güneş hakkında bilgiler...

Zehra Güneş hangi takımda? Milli voleybolcu Zehra Güneş'in hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Zehra Güneş hangi takımda? Zehra Güneş şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Zehra Güneş hakkında bilgiler yazımızda...

ZEHRA GÜNEŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Zehra Güneş, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta orta oyuncu olarak oynayan Türk voleybolcudur. VakıfBank alt yapısında yetişen voleybolcu daha öncesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ta oynadı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • VakıfBank II (2011-14)
  • İstanbul Büyükşehir Belediyespor (2014-15)
  • VakıfBank II (2015-16)
  • Beşiktaş (2016-17)
  • VakıfBank (2017-günümüz)

Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen ikinci takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Zehra, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye Şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla da dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti. Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken; Zehra Güneş iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu oldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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