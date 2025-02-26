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Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?
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Son dönemde Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan söylentiler gündeme gelen başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten beklenen haber geldi. Peki, Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş VakıfBank ile sözleşmesini yeniledi mi? Zehra Güneş Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte, konuya dair tüm detaylar…

Son dönemde Zehra Güneş'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Başarılı voleybolcunun hangi takımda kariyerine devam edeceği büyük merak konusu olurken, hayranları ve voleybolseverler resmi açıklamaları yakından takip ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki, Zehra Güneş hangi takımda forma giymeye devam edecek? Zehra Güneş VakıfBank ile sözleşmesini yeniledi mi, yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? İşte, detaylar…

ZEHRA GÜNEŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

VakıfBank, altyapısından yetişen Zehra Güneş ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Son dönemde adı Fenerbahçe'ye transfer olacak iddialarıyla gündeme gelen milli voleybolcunun, kulübüyle yola devam edeceği kesinleşti.

Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?Zehra Güneş hangi takımda oynuyor

VakıfBank Spor Kulübü'nden yapılan açıklama sırasında "2011 yılından bu yana VakıfBank formasıyla önemli başarılara imza atan, takımımızı zirveye taşıyan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenen Zehra Güneş ile sözleşmemizi yeniledik. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?Zehra Güneş

Bu açıklamayla birlikte, Zehra Güneş'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan söylentiler de netlik kazanmış oldu ve yıldız voleybolcunun VakıfBank'taki kariyerine devam edeceği kesinleşti.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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