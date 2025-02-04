Milli voleybolcu ve VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Ancak, hem Güneş hem de VakıfBank tarafından sözleşme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

ZEHRA GÜNEŞ FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Voleybol Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre, 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi. Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.