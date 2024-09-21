Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor?
Yusuf Demir derbi maçında neden yok? Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Yusuf Demir'in neden oynatılmadığı merak konusu oldu. GS-FB maçında Yusuf Demir sakat mı, neden oynamıyor ve cezalı mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor?
Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Yusuf Demir neden yok, cezalı mı soruları gündeme geliyor. Yusuf Demir derbi kadrosundan neden yok ve Yusuf Demir sakatlandı mı soruları araştırılıyor. Yusuf Demir derbide neden yok? Detaylar haberimizdedir...
YUSUF DEMİR DERBİ (GS-FB) MAÇINDA NEDEN YOK?
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro netleşmeye başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ile tedavisi süren Hakim Ziyech, derbi mücadelesinde forma şansı bulamayacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.