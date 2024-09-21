Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor?

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Yusuf Demir neden yok, cezalı mı soruları gündeme geliyor. Yusuf Demir derbi kadrosundan neden yok ve Yusuf Demir sakatlandı mı soruları araştırılıyor. Yusuf Demir derbide neden yok? Detaylar haberimizdedir...

YUSUF DEMİR DERBİ (GS-FB) MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro netleşmeye başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ile tedavisi süren Hakim Ziyech, derbi mücadelesinde forma şansı bulamayacak.

Yusuf Demir

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.