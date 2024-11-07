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Yunus Akgün gol izle (Galatasaray Tottenham)!

Yunus Akgün gol izle (Galatasaray Tottenham)!
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Yunus Akgün, karşılaşmanın 5. dakikasında topun gelişine harika bir vuruş yaparak Tottenham ağlarına gönderdi. İşte, Yunus Akgün gol izleme linki (Galatasaray Tottenham)!

Galatasaray, Tottenham karşısında maçın 6. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar hızlı başlangıcıyla büyük moral kazandı. Yunus Akgün gol izle (Galatasaray Tottenham)!

YUNUS AKGÜN GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor. Maçın henüz 6. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, erken golle taraftarını sevindirdi.

İşte o gol:

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