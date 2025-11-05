Haberler

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı Eyüp Aydın ile ilgili konuşan Yıldırım, ''Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen transfer ederim.'' dedi.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen transfer edeceğini açıkladı.
  • Samsunspor'un hedefi 5 yıl içinde Süper Lig şampiyonu olmak.
  • Samsunspor transferlerde oyun modeline uygun isimleri tercih ediyor ve yapay zeka desteği alıyor.

Süper Lig ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Hamrun maçı öncesi transfer açıklamasında bulundu. "Hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak" diyen Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan transfer etmek istediği oyuncuyu da duyurdu.

"GALATASARAY BIRAKMAK İSTERSE HEMEN TRANSFER EDERİM.''

Radyospora konuşan Yüksel Yıldırım, transfer gündemiyle ilgili, ' Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen transfer ederim.'' dedi.

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Hedeflerinin 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
2026 hac kura sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı

2 milyona yakın kişinin beklediği sonuçlar açıklandı
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

Savcılıktan açıklama geldi: Çıkan haberlere itibar etmeyin
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

Galatasaray U19, Gençlik Ligi'nde Ajax U19'a farklı kaybetti
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Oto galeri kundakladı: 5 otomobil hasar gördü

Galerideki otomobiller küle döndü, sorguda nedenini itiraf etti
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.