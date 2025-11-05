Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Süper Lig ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Hamrun maçı öncesi transfer açıklamasında bulundu. "Hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak" diyen Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan transfer etmek istediği oyuncuyu da duyurdu.

"GALATASARAY BIRAKMAK İSTERSE HEMEN TRANSFER EDERİM.''

Radyospora konuşan Yüksel Yıldırım, transfer gündemiyle ilgili, ' Eyüp Aydın, Galatasaray ile sözleşme uzatma konusu nedeniyle aramıza geç katıldı ve kamp döneminde yoktu. Eyüp Aydın, 6 numara oynamak istiyor. Eyüp, 6 numara için hazır olması gerekiyor. Celil Yüksel örneği burada net bir örnek. Göztepe'ye kiralık gitti, sonrasında formayı aldı. Eyüp Aydın, Samsunspor'un oyun modeline uygun bir isim. Eyüp Aydın'ı Galatasaray bırakmak isterse hemen transfer ederim.'' dedi.

"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Hedeflerinin 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Samsunspor olarak hedefimiz 5 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olmak. Bu sezon sürpriz puan kayıpları yaşadık. Antalyaspor'a yenildik ancak rakibimiz 2 kez geldi goller attı. Fenerbahçe maçında 2 puanımız gitti. Bu iki maçı kayıpsız geçseydik puanımız 25 olacak ve lider Galatasaray'ın ensesinde olacaktık. Samsunspor olarak sezon öncesinde yaptığımız transferler katkı sağlıyor. Kulüp olarak transfer yaparken oyun modelimize uygun isimleri tercih ediyoruz, bu konuda geliştirilmiş yapay zekadan da destek alıyoruz.' ifadelerini kullandı.