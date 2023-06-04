Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında neden öldü?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası tarihindeki ilk golünü atan eski futbolcusu Yüksel Gündüz vefat etti. Gündüz'ün vefatı nedeniyle sarı lacivertli futbolcular, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisine siyah pazubantla çıkacak. Peki, Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında öldü?
Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz'e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Peki, Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında öldü?
YÜKSEL GÜNDÜZ KİMDİR?
Yüksel Gündüz (d. 20 Aralık 1937, Kütahya), Türk eski millî futbolcudur.
Ankara Dışkapıspor kulübünde futbola başladı ve Güneşspor'a transfer olmuştur. Bu kulüpte parlayan Yüksel Gündüz 6 Nisan 1955'te Yugoslavya'ya karşı Gençler Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde ilk kez genç millî formayı giymiştir.
1957 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Gündüz, bu forma altında yıldızlaşmıştır. 1964 yılına dek 268 maçta sarı lacivertli formayı giyen Gündüz 115 gol atmıştır. Fenerbahçe'de 1958-59 İstanbul Profesyonel Ligi, 1959, 1960-61 ve 1963-64 Süper Lig şampiyonlukları sevinçlerini yaşamış, 1962-63 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan kadroda yer almıştır. 1965 yılında İstanbulspor'a transfer olmuştur.
İlk kez 1955 yılında millî formayı giyen Gündüz 1 kez A, 2 kez B, 1 kez ümit ve 6 kez genç millî olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giymiştir.
85 yaşındaki Yüksek Gündüz 4 Haziran 2023'te öldü.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023