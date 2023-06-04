Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında neden öldü?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası tarihindeki ilk golünü atan eski futbolcusu Yüksel Gündüz vefat etti. Gündüz'ün vefatı nedeniyle sarı lacivertli futbolcular, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisine siyah pazubantla çıkacak. Peki, Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında öldü?

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, " Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz'e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Peki, Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında öldü?

YÜKSEL GÜNDÜZ KİMDİR?