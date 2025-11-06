Yok artık Osimhen! Dün gece yaptıkları bütün dünyanın dilinde

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşmaya Victor Osimhen damga vurdu. Nijeryalı yıldız, yaptığı "hat-trick" ile hem maçın yıldızı oldu hem de Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Osimhen'in bu performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya kadar birçok ülkenin önde gelen spor gazeteleri Nijeryalı golcüyü manşetlerine taşıdı.

AVRUPA BASININDAN OSIMHEN ÖVGÜLERİ

L'Equipe: Osimhen Ajax'ı susturdu. Maskesinin ardında üç gol atan yıldız, gol krallığında zirveye yerleşti.

Le Figaro: Osimhen, Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı. 6 golle zirvede, üstelik bir maç eksiğiyle.

Tuttosport: Galatasaray, Ajax'a ders verdi. Osimhen kafa vuruşu ve iki penaltıyla son noktayı koydu.

Calcio Napoli24: Eski Napoli yıldızı Osimhen, üç golle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu.

Tuttomercatoweb: Kasırga Osimhen! Hat-trick, MVP ödülü ve Galatasaray'ı son 16 hayaline bir adım daha yaklaştırdı.

BBC Sport: Osimhen, Ajax'a üç gol atarak Avrupa'da 25 gole ulaştı. Artık Nijerya'nın Avrupa tarihindeki en golcü futbolcusu.

ESPN: Osimhen, Mbappe ve Haaland'ı geçti. Avrupa'nın elit sahnesinde gol krallığında zirve artık onun.

Kicker: Osimhen, Ajax'ı tek başına yıktı. Galatasaray'ın 3-0'lık zaferinin mimarı oldu.

DAZN: Osimhen'in üç golüyle Galatasaray, Amsterdam'da Ajax'ı devirdi. Bir kafa golü, iki penaltı, mükemmel hat-trick!

Marca: Amsterdam'da karanlık bir gece, Osimhen için ise altın bir gece! Galatasaray, Ajax'ı üç golle ezdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken, Osimhen 6 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye yerleşti. Avrupa basınına göre, Amsterdam'daki bu unutulmaz gece yalnızca bir galibiyet değil, Osimhen'in "Avrupa'nın en formda golcüsü" unvanını perçinlediği tarihi bir an oldu.