İş hayatına erken yaşta atılan Yılmaz Ulusoy, eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin ticari faaliyetlerine katılarak kariyerine yön verdi. Ulusoy Şirketler Topluluğu'nun önemli isimlerinden biri olarak, zamanla şirketlerini büyüterek büyük bir iş grubuna liderlik etmiştir. Birçok kişi, Yılmaz Ulusoy'un hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir? Yılmaz Ulusoy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

Yılmaz Ulusoy, 1941 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğmuş tanınmış bir Türk iş insanıdır. Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra İngiltere'de dil eğitimi almıştır.

1959 yılında Trabzon'da iş hayatına atılan Yılmaz Ulusoy, 1961'de Samsun'a, 1973'te ise İstanbul'a taşınarak kariyerine devam etmiştir. Ulusoy Şirketler Topluluğu'nu holding çatısı altında birleştirme fikrinin öncüsü olan Ulusoy, şirketlerin mali işler yönetimini üstlenmiştir. Ayrıca, 1967-1973 yılları arasında Samsunspor Kulübü Başkanlığı yapmış ve 1985 yılında kurulan Güreş Federasyonu'nda asbaşkan olarak görev almıştır.