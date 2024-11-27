Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla 2025 yılı için ehliyet harç tutarları da netleşti

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, başta ehliyet ve pasaport harçları olmak üzere emlak vergisi, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar gibi birçok kalemde zam geleceği anlamına geliyor. 2025 yılında pek çok evrakın yenileme ve yeni başvurular için vatandaşlar daha yüksek tutarlar ödeyecek.

İşte 2025 yılı için ehliyet harçlarında zammın ardından oluşacak yeni rakamlar:

2025 YILI EHLİYET HARÇLARI

A sınıfı ehliyet harcı: 2024: 1.308 lira ===> 2025: 1.882 lira

B sınıfı ehliyet harcı: 2024: 3.945 lira ===>2025: 5.678 lira

Vakıf hizmet bedeli: 2024: 230 lira ===>2025: 331 lira

Değerli kağıt bedeli: 2024: 990 lira ===>2025: 1.425 lira