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Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla 2025 yılı için ehliyet harç tutarları da netleşti

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2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Bu oranla birlikte ehliyet harçlarında da artış yaşandı. Peki A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harçları ne kadar oldu? Vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli ne kadar? İşte ayrıntılar...

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran, başta ehliyet ve pasaport harçları olmak üzere emlak vergisi, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar gibi birçok kalemde zam geleceği anlamına geliyor. 2025 yılında pek çok evrakın yenileme ve yeni başvurular için vatandaşlar daha yüksek tutarlar ödeyecek.

İşte 2025 yılı için ehliyet harçlarında zammın ardından oluşacak yeni rakamlar:

2025 YILI EHLİYET HARÇLARI

A sınıfı ehliyet harcı: 2024: 1.308 lira ===> 2025: 1.882 lira

B sınıfı ehliyet harcı: 2024: 3.945 lira ===>2025: 5.678 lira

Vakıf hizmet bedeli: 2024: 230 lira ===>2025: 331 lira

Değerli kağıt bedeli: 2024: 990 lira ===>2025: 1.425 lira

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla 2025 yılı için ehliyet harç tutarları da netleşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu oranda da asgari ücrete minumum zam bekliyoruz.

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