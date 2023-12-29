Türkkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Peki, yeni TFF başkanı kim olacak?

YENİ TFF BAŞKANI KİM OLACAK?

Radyospor'un haberine göre Mehmet Büyükekşi, görevini bırakma kararı aldı. Arabistan dönüşü konuyla ilgili kısa sürede bir basın açıklaması yapacak. Gelişme sonrası yeni TFF başkanı kim olacak, merak edildi.

Kulüpler Birliği toplantılarında Adnan Polat ve Ahmet Nur Çebi'nin ismi gündem olmuştu. Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da adaylar arasında bulunuyor.