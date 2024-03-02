Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Yedigün markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Yedigün nerede üretiliyor? Yedigün boykot mu? İşte, detaylar…

YEDİGÜN HANGİ ÜLKENİN?

Yedigün PepsiCo tarafından üretilmekte olan bir ürünüdür. PepsiCo, New York merkezli bir Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi olarak bilinmektedir. Buna göre Yedigün İsrail malı değildir. Yedigün Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi olan PepsiCo tarafından üretilmektedir. Türkiye'de "Yedigün" ismi ile satılan markanın tüm dünyada orijinal adı "Mirinda"dır. "Mirinda" kelimesi Esperantoda "takdire layık" ve "harika" anlamına geliyor.