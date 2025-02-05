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Yaşar Kemal Uğurlu neden hakemliği bıraktı? Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı mı?

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Son dönemde gündemde olan 'Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı mı?' sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bırakıp bırakmadığı konusu birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Türkiye'nin başarılı hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllar sahalarda görev yapan tecrübeli hakemin kariyerini noktaladığı duyuruldu. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu neden hakemliği bıraktı? Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı mı?

YAŞAR KEMAL UĞURLU HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2002 yılında kariyerine başlayıp Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığı belirtildi.

Uğurlu'nun 2021-2023 yıllarında FIFA kokartlı hakem olarak Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiği ve 2012'den itibaren Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptığı aktarılarak, "Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yaşar Kemal Uğurlu neden hakemliği bıraktı? Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bıraktı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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