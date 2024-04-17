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Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimin 20. Turunda ne oldu? Yeni Başkan Ömer Kerkez mi yoksa Mehmet Akarca mı olacak?

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Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin bugün yapılan 19 ve 20. turlarında da sonuç çıkmadı. Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkanın seçilmesi için 21. tur oylaması yapılacak. Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimin 20. Turunda ne oldu? Yeni Başkan Ömer Kerkez mi yoksa Mehmet Akarca mı olacak?

YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ Mİ?

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

19. TURDA NE OLDU ?

Seçimin ilk 19 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 19'uncu tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu şu şekilde oldu:

3. Hukuk Dairesi Başkanı: Ömer Kerkez: 138,

Mehmet Akarca: 113

20. TURDA NE OLDU?

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılan 20'nci tur oylamasında da salt çoğunluğa ulaşılamadı. 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine 21. tur oylaması yapılacak.

8 oyun boş çıktığı, 55 oyun ise geçersiz sayıldığı 20. tur oylamasında sonuçlar şöyle:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 149,

Mehmet Akarca: 114

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mehmet Akarca Yargıtay Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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