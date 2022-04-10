Yargı son bölüm bölüm izle! Kanal D Yargı 28. bölüm full HD izle! Yargı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir. Ceylin babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek mi?

YARGI SON BÖLÜM İZLE!

Yargı son bölüm izlemek için YARGI SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

YARGI 28. BÖLÜM İZLE

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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