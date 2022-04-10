Yargı son bölüm bölüm izle! Kanal D Yargı 28. bölüm full HD izle! Yargı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?
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Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir. Ceylin babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek mi?
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Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla