Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor?

ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin yapımını üstlenen O3 Medya'nın önderliğinde, yönetmen koltuğunda usta isim Aydın Bulut'un bulunduğu bu büyülü yapım, kreatif danışmanlık olarak Zeynep Günay'ın gözetiminde hayat buluyor. Peki, Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un tarihi ve modern dokusunu harmanlayan sahneler, dizinin büyüleyici atmosferine katkı sağlarken, Ayvalık'ın eşsiz doğal güzellikleri de diziye benzersiz bir dokunuş katıyor. Buna göre Yaban Çiçekleri dizisi İstanbul ve Ayvalık'ta çekiliyor. Dizi İstanbul'un tarihi sokaklarında geçen sahnelerle Ayvalık'ın masmavi denizleri arasında sürükleyici bir yolculuğa çıkartıyor.