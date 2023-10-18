X (Twitter) ücret almaya başladı! 1 dolar veren paylaşım yapabilecek

X yeni kullanıcılarından paylaşım yapmak için yılda 1 dolar ücret almaya başladı. "Bot Değil" programı Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ediliyor.

Sosyal medya devi X (Twitter) kullanıcılarından ücret alma planlarını doğruladı. Şirket, şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler'de test ettiği "Bot Değil" adlı programın detaylarını paylaştı.

Buna göre, uygulamaya yeni kayıt olan kullanıcıların paylaşımda bulunabilmesi için yılda 1 ABD doları ödeme yapması gerekecek. X, "17 Ekim 2023 itibarıyla iki ülkedeki yeni kullanıcılar için yeni bir abonelik yöntemi olan 'Bot Değil'i test etmeye başladık" paylaşımını yaptı.

ÖDEME YAPMAYANLAR SADECE OKUYABİLECEK

Fortune'un haberine göre; yeni sistem spam ve bot hesapların etkinliğini kısıtlamayı amaçlayacak. Bot veya spam hesaplar yerine kullanıcıların gerçek olup olmadığı test edilecek.

X'te telefon numarasını doğrulayan ve 1 dolar ödeyenler tweet, retweet, yer imleri ve beğeniler gibi temel özellikleri kullanabilecek. Ödeme yapmayanlar siteyi sadece okunur modda kullanabilecek.

Sistem şu an için dünya genelinde uygulanmıyor ve mevcut kullanıcıları kapsamıyor. Ancak X'in abonelik sistemini yaygınlaştırma çabaları, bu sistemin yakında herkes için uygulanabileceğini düşündürüyor.

Bot Değil sistemi Türkiye için geçerli değil. Sistem ülkemizde geçerli olursa, tweet atmak, beğeni butonunu kullanmak isteyenlerin büyük ihtimalle 30 ila 50 lira ücret ödemesi gerekecek.