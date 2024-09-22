Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona maçına saatler kaldı. Maç öncesi Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Villarreal Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Villarreal Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde!

VİLLARREAL BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

VİLLARREAL BARCELONAMAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal Barcelona Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak.Villarreal Barcelona maçı, saat 19:30'da başlayacak.

VİLLARREAL BARCELONAMAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Villarreal Barcelona maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

VİLLARREAL BARCELONAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ve Barcelona, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ