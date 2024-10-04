VGM BURS BAŞVURUSU: VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, her yıl belirli tarihlerde, öğrencilerin eğitim masraflarını desteklemek amacıyla yapılıyor. Öğrenciler, VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, her yıl belirli tarihlerde açılmaktadır ve hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs imkânı sunuyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

VGM burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. 024 - 2025 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 01 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında VGM internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

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VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için VGM burs ücretleri henüz açıklanmadı.