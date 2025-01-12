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Venezia İnter CANLI İZLE şifresiz! Serie A Venezia İnter maçı ne zaman?

Venezia İnter CANLI İZLE şifresiz! Serie A Venezia İnter maçı ne zaman?
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Serie A'de haftanın en önemli maçlarından Venezia İnter maçı öncesi Venezia İnter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Venezia İnter maçına saatler kaldı. Peki, Venezia İnter maçı hangi kanalda? Venezia İnter maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Venezia İntermaçı hangi kanalda? Venezia İntermaçı öncesi Venezia İntermaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Venezia İntermaçı detayları araştırılıyor. Peki, Venezia İntermaçını hangi kanal veriyor? İşte Venezia İntermaçı yayın bilgisi haberimizde! Venezia İnterCANLI İZLEME LİNKİ var mı?

VENEZİA İNTERMAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

VENEZİA İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Venezia İntermaçı, 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

Venezia İntermaçı, saat 17:00'de başlayacak.

VENEZİA İNTERMAÇI KAÇ KAÇ?

Venezia İntermaçı henüz başlamadı.

VENEZİA İNTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Venezia ve Inter, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Venedik'da, Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak.

İzlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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