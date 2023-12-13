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VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024?

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Valorant gece pazarında oyunculara özel olarak çıkan mağaza, Valorant oyuncuları tarafından merakla beklenmektedir. Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. Valorant gece pazarı ile birbirinden farklı kaplamalara uygun fiyatlarla indirimli şekilde sahip olabiliyorsunuz. Pazarda toplam 6 silah kaplaması rastgele gelmektedir. Peki, VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Detaylar haberimizde…

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? İşte detaylar…

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2024?

Valorant Türkiye resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Geceyle birlikte karanlık çöküyor, fırsatlar gün yüzüne çıkıyor. Gece Pazarı'nın eli kulağında." ifadelerine yer verildi. Paylaşılan afişte Gece Pazarı'nın 14 Aralık 2023 - 9 Ocak 2024 tarihleri arasında aktif olacağı görüldü. Buna göre gece pazarı bu geceden sonra gelecek yeni güncellemeyle aktif olacaktır.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, size özel rasgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsiniz. Gece Pazarı, indirimli bir şekilde sadece size özel olarak rastgele oluşan 6 silah kaplamasından oluşmaktadır.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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