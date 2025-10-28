Haberler

Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI izleme linki var mı?

Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague kapsamında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa basketbolunun devleri arasında yer alan Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket, THY EuroLeague'de karşı karşıya geliyor. Sporseverler ise bu heyecan dolu mücadeleyi canlı takip edebilmek için maç saati, yayıncı kanal bilgisi ve şifreli olup olmadığı konusundaki detayları merak ediyor. Peki, Valencia Basket Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI izleme linki var mı?

VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague heyecanında Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı televizyon ya da internet üzerinden canlı takip edebilecekler.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenler, platformun resmi uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla yayına ulaşabiliyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak da izlenebiliyor.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, farklı dijital platformlarda izlenebiliyor.

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapmaktadır.

VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Valencia Basket ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague karşılaşması 28 Ekim Salı günü oynanacak.

VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de heyecan dolu mücadele saat 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Font de Sant Lluis Spor Salonu'nda oynanacak.

