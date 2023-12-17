Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda, voleybol kadınlar kategorisinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Turnuvanın final maçında VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit takımları karşı karşıya gelecek. Peki, VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, CANLI İZLE! İşte detaylar…

2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve finaldeki mücadelede Türk voleybolunu temsil eden iki güçlü ekip birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Bu heyecan verici final, Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından gerçekleşiyor, ve Türk voleybolseverleri Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da büyük bir mücadeleye tanıklık etmeye davet ediyor.Peki, VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, CANLI İZLE! İşte detaylar…

VAKIFBANK ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İki Türk takımının ilk kez karşı karşıya geleceği muazzam final, 17 Aralık Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak. Eczacıbaşı ile VakıfBank arasındaki bu heyecan dolu mücadele, Türkiye'nin spor kanallarından biri olan TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu büyük etkinliği kaçırmayın, çünkü Türk voleybol tarihinde unutulmaz bir gün yaşanacak!

KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Çin'de olacak final karşılaşmasını TRT Spor naklen, kesintisiz ve canlı olarak sporseverlerle buluşturacak.