Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor? İşte Uruguay Paraguay maçı yayın bilgisi haberimizde...

URUGUAY PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Uruguay Paraguay maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

Uruguay Paraguay maçını veren yabancı kanallar:

ABD: Fanatiz USA

Arjantin: TyC Sports

Brezilya: Sportv 4

Fransa: DAZN France

Irak: SSC EXTRA 1

Mısır: SSC EXTRA 1

Rusya: Match! futbol 1

Uruguay: Antel TV

URUGUAY PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Uruguay Paraguay maçı bu gece saat 02.30'da başlayacak.

URUGUAY PARAGUAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Uruguay Paraguay maçı 11'leri henüz belli olmadı.

URUGUAY PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uruguay Paraguay maçı, Montevideo'da, Centenario Stadyumu'nda oynanacak.