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Uniswap Labs'a, ABD Düzenleyicisi SEC Dava Uyarısında Bulundu

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Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünün lider platformlarından Uniswap, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile karşı karşıya geliyor.

Düzenleyiciler DeFi Sektörüne Odaklanıyor

Merkeziyetsiz borsa devi Uniswap, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından olası bir yaptırım davasıyla karşı karşıya. Uniswap CEO'su Hayden Adams, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada SEC'in "Wells Bildirimi" olarak bilinen bir bildirim gönderdiğini duyurdu. Bu bildirim, SEC'in bir şirkete dava açmayı planladığını resmi olarak bildirdiği bir belge niteliği taşıyor. Adams, suçlamaların detaylarına girmese de geçmişteki benzer davalara dayanarak bunların muhtemelen kayıtsız menkul kıymet arzı ve satışı iddialarını içereceğini belirtti.

Açıklamanın ardından Uniswap'in yerel kripto para birimi UNI'nin değeri yüzde 9,5 oranında düştü. SEC cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de SEC Başkanı Gary Gensler'in daha önce yaptığı açıklamalar, komisyonun mevcut menkul kıymetler yasalarının kripto para birimleri için de yeterli olduğunu savunduğunu gösteriyor.

Uniswap ise kendi tokenlarının menkul kıymet olmadığı görüşünde. Şirket, tokenların sadece birer dijital dosya formatı olduğunu ve farklı değerleri depolayabildiğini savunuyor. Bazı tokenların menkul kıymet olarak değerlendirilebileceğini kabul etmekle birlikte SEC'in bu alanda kayıt için net bir yol sunmadığını belirtiyorlar.

Uniswap, SEC'in girişimini "iyi niyetli aktörlere saldırı" ve siyasi bir hamle olarak nitelendiriyor. Son olarak Hayden Adams, şirketinin ve sektörün geleceği için bu hukuki mücadeleyi sonuna kadar götürmeye hazır olduklarını ve sürecin Yüksek Mahkeme'ye kadar uzanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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