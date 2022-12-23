Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Ümraniyespor - Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig, Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 15. haftanın ilk maçları oynanacak. İlk maçlardan birisi de Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı oldu. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın yerleri...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta 15. hafta maçları oynanacak. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı canlı izle! 23 Aralık Süper Lig Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı canlı izleme linki var mı?
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 ekranlarından veya Bein Sports TOD TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)
KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
ALPER ULUSOY(AVAR)
A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)
İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
ALPER YÜCEL(Temsilci)
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022