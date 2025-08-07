"Ümit Aktan öldü mü?" sorusu gündeme geliyor. Spor camiasının duayen ismi Ümit Aktan hakkında çıkan bu haberlerin gerçek olup olmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Ümit Aktan öldü mü, neden öldü? İşte Ümit Aktan'ın son durumu…

ÜMİT AKTAN ÖLDÜ MÜ?

Türk spor basınının duayen isimlerinden biri olan Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz." denildi.

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğan Aktan, gençlik yıllarında Galatasaray altyapısında futbol oynamış, ancak yaşadığı sakatlık sonrası bu kariyeri noktalayarak medya dünyasına adım atmıştı.

TRT'de başlayan yayıncılık serüveni, onu Türkiye'nin farklı televizyon kanallarında izleyiciyle buluşturdu. Spor programlarıyla ekranlara gelen Ümit Aktan, anlatım tarzı ve sakin üslubuyla tanındı.

Vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok izleyici, onun sesini ve ekranlara kattığı sadeliği anımsatarak üzüntülerini dile getirdi. Ölüm nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı; ancak uzun süredir bazı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Aktan, aynı zamanda gazetecilik ve yazarlık da yaptı; pek çok farklı platformda spor üzerine yorumlarda bulundu.