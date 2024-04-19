Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? (2024) işte bu sene ülke puanına en çok katkı yapan takım!

Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? Dün akşam oynanan ve Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı. Peki, Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? İşte, ülke puanına en çok katkı yapan takım haberimizde...

ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

Türkiye'nin UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. sırayı garantilemesinin ardından ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belirlendi. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım 14 puanla Fenerbahçe oldu. Galatasaray 8 puan, Beşiktaş 3 puan ve Adana Demirspor ise 2.5 puan katkı sağladı.

TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA YAPTIĞI KATKI 2024

Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.

İşte puanlar;