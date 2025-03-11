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Ufuk Sarıca salık durumu ne, Ufuk Sarıca iyileşti mi?

Ufuk Sarıca salık durumu ne, Ufuk Sarıca iyileşti mi?
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Karşıyaka Basketbol'un eski Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ufuk Sarıca salık durumu ne, Ufuk Sarıca iyileşti mi?

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'daki antrenörlük görevinden ocak ayında ayrılan, A Milli Takım, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandığı öğrenildi. Ufuk Sarıca salık durumu ne, Ufuk Sarıca iyileşti mi?

UFUK SARICA SALIK DURUMU NE?

Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca Beynine Pıhtı Atması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Ufuk Sarıca, beyin pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Son olarak Karşıyaka Basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Sarıca, beynine pıhtı atması sonucu ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Sarıca'nın sağlık durumu yakından takip ediliyor ve tedavisi hastanede devam ediyor.

Sarıca'nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Sarıca'nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İlk müdahalelerden sonra Muğla Hastanesi'ne sevk edilen Sarıca, üç günlük tedavi sürecinden sonra sonra taburcu edildi.

Ufuk Sarıca salık durumu ne, Ufuk Sarıca iyileşti mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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