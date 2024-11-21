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UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?
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B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?

Uluslar A Ligi play-off maçı tarihi tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a kaybederek, Galler'in gerisinde kaldı ve grubunu 2. sırada tamamladı. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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