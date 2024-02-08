UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yapılacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Abone OlA Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları bugün Paris'te çekilecek. 54 ülkenin katılacağı turnuvada takımlar dört farklı lige ayrılacak.

54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak. Milli takımın da yer aldığı B Ligi'nde torbalar şu şekilde;

1'inci torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2'nci torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3'üncü torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4'üncü torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan