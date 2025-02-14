UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

14 Şubat 2025 itibarıyla, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 42,900 puanla 10. sırada bulunuyor. En yakın rakibimiz Çekya ise 43,300 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu durum, temsilcilerimizin Avrupa'daki maç sonuçlarına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarındaki takımlarının performanslarına göre belirlenir. Son beş sezonun sonuçları dikkate alınarak hesaplanan bu puanlar, ülkelerin Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve bu takımların hangi aşamadan turnuvalara dahil olacağını belirler.

Türkiye, 2024-2025 sezonunda temsilcilerimizin elde ettiği sonuçlarla puanını artırmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde elde ettiği galibiyetler ve Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki performansı, ülke puanımıza doğrudan etki ediyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki 3-0'lık galibiyeti, ülke puanımıza önemli bir katkı sağladı.

Ancak, Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet, ülke puanımıza olumsuz yansıdı. Bu tür sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin üst sıralara tırmanmasını zorlaştırıyor. Özellikle Çekya ile aramızdaki puan farkının kapatılması için temsilcilerimizin Avrupa'da daha başarılı sonuçlar alması gerekiyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

UEFA ülke puanındaki son durum;

1- İngiltere 106.624

2- İtalya: 92. 668

3- İspanya: 87.739

4- Almanya: 82.581

5- Fransa: 69.093

6- Hollanda: 63.816

7- Portekiz: 60.766

8- 54.750 puan | Belçika

9- 43.300 puan | Çekya

10- 42.900 puan | Türkiye