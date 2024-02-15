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UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama!

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Süper Lig devi Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı ve galip geldi. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? İşte, güncel sıralama!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı. UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024 NE OLDU?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. 37.100 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'yi 10. sırada 35,850 puanla İskoçya takip ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turunu geçip son 16 turuna adını yazdırması 9. sıradaki yerimizi korumamız açısından büyük önem arz ediyor olacak. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ın bağlı olduğu Çekya 34.550 puanla 11. basamakta bulunuyor. Karşılaşmalar sonucunda alınacak iki galibiyet rakibin bizden uzak kalmasına Türkiye'nin ise 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor.

1-İNGİLTERE 100.803

2-İSPANYA 86.364

3-İTALYA 83.712

4-ALMANYA 80.999

5-FRANSA 62.664

6-HOLLANDA 60.100

7-PORTEKİZ 53.149

8-BELÇİKA 46.000

9- TÜRKİYE 37.600

10- İSKOÇYA 35.850

UEFA Ülke puanı sıralaması açısından Galatasaray kritik bir mücadeleye çıktı. Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederken ülke puanı arttı.

Galatasaray- Sparta Prag maçı öncesinde Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında topladığı 37,100 puan toplamıştı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin puanı 37.600 oldu.

Galatasaray'ın bugün rakibi olan Sparta Prag'ın ülkesi olan Çekya ise topladığı 34,550 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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