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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi merakla bekleniyor. Futbolseverler, kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Kura çekimi, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarının kaderini belirleyecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir ve muhtemel eşleşmeler neler? İşte tüm detaylar…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin mücadele edeceği bu turda, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? soruları, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecektir.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesinden ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Yunanistan ekibi Olympiakos ve İskoçya temsilcisi Rangers bulunmaktadır. Son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Mart'ta oynanacaktır.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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