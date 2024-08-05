UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE | 5 Ağustos kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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05-08-2024 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

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Şifresiz Web,Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

Pazartesi günü oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 15:00 başlayacak.