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Twente Fenerbahçe ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kadroda kimler var?

Twente Fenerbahçe ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kadroda kimler var?
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Twente Fenerbahçe 11 netleşti. Fenerbahçe bu akşam Twente ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Twente FB ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe Twente maç kadrosu ilk 11!

Twente Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Twente ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Twente FB ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Fenerbahçe Twente maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

TWENTE FENERBAHÇE İLK 11

Twente Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe 11: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Twente 11: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Stejin, Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.

TWENTE FENERBAHÇE YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Twente maçında Fenerbahçe'nin yedekleri şu isimlerdir:

Ertuğrul, Ömer, Samet, Yusuf, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Maxi, Dzeko, Cenk Tosun

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Twente Fenerbahçe maçını TRT Spor'dan güncel frekans bilgileri ile şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak.

Twente Fenerbahçe ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kadroda kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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