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TÜSİAD açılımı nedir? TÜSİAD ne iş yapar? TÜSİAD ne iş yapar?

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Türkiye'nin en önemli iş ve sanayi örgütlerinden biri olan TÜSİAD, üye iş insanları ve firmalar arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamayı, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Peki, TÜSİAD açılımı nedir?

TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği"nin kısaltmasıdır. 1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş insanlarını temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Peki, TÜSİAD ne iş yapar, hangi amaçlarla kurulmuştur? TÜSİAD açılımı nedir? TÜSİAD ne iş yapar?

TÜSİAD AÇILIMI NEDİR?

TÜSİAD'ın açılımı ''Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği"dir.

TÜSİAD NE İŞ YAPAR?

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye'deki sanayici ve iş insanlarını temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak, iş dünyasının gelişimine yönelik politikalar üretmek ve küresel rekabet gücünü artırmaya destek olmaktır.

TÜSİAD açılımı nedir? TÜSİAD ne iş yapar? TÜSİAD ne iş yapar?
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