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Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?

Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?
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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Peki, Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılan A Milliler grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı. Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?

PLAY-OFF OYNANACAK

Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlılar ise 11 puanla ikinci sırada yer alırken A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak.

A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

  • İskoçya
  • Belçika
  • Macaristan
  • Sırbistan
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Elimizdeki bileti Galler'e kaptırdık

 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Muhtemel rakiplerimiz

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