Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Peki, Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılan A Milliler grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı. Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim?
PLAY-OFF OYNANACAK
Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.
Ay-yıldızlılar ise 11 puanla ikinci sırada yer alırken A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak.
A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
- İskoçya
- Belçika
- Macaristan
- Sırbistan